Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gladde wegen in West- en Oost-Vlaanderen

Eerste winterprik op weg naar ons land: kans op winterse neerslag in weekend

Maandag kunnen we op veel plaatsen genieten van zonnige momenten. Dat heeft te maken met een noordelijke luchtstroming. In de volgende dagen neemt de bewolking opnieuw de bovenhand en daalt de temperatuur geleidelijk. “In het weekend stijgt de kans op winterse neerslag in Laag- en Midden-België. In de Ardennen gaat het in de hoger gelegen gebieden sneeuwen met de vorming van een tijdelijk sneeuwlaagje”, aldus weerdienst NoodweerBenelux.

22 november