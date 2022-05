Afwisselend stapelwolken en zonnige perioden met temperaturen tot 19 graden

Teek die mensen allergisch maakt voor rood vlees teistert VS: slechts één beet kan ernstige reactie uitlokken

Nu de lente volop in het land is, trekken we er massaal op uit. Jammer genoeg doet de teek dat ook bij temperaturen die hoger zijn dan 10 graden. En terwijl de teken in onze contreien al behoorlijk vervelend zijn, moeten ze in de VS afrekenen met een exemplaar waardoor mensen allergisch kunnen worden voor rood vlees.

