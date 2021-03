Afgelopen winter was warmer, natter en zonniger dan gemiddeld

De afgelopen winter was warmer, natter en (iets) zonniger dan gemiddeld. Dat blijkt uit het klimatologisch seizoensoverzicht van het KMI, bij de start van de weerkundige lente vandaag. De maand februari was een maand van uitersten.

Door de grote afwisseling tussen warmere en koudere perioden, sprong geen enkele wintermaand er echt uit als er gekeken wordt naar de gemiddelde temperatuur in Ukkel. December en februari waren iets warmer dan gemiddeld en januari was iets kouder. De winter in zijn geheel was uiteindelijk warmer dan gemiddeld: hij haalde 4,7 graden, terwijl dat normaal 4,0 graden is.

Lees ook Lente is helemaal terug: komende dagen stijgt kwik tot 16 graden

Afgelopen winter werden in Ukkel 22 vorstdagen geteld (normaal zijn dat 29,7 dagen) en 5 winterse dagen (normaal 5,6 dagen), waarvan vier in februari.

Zeer opmerkelijk

De temperaturen varieerden in Ukkel tussen -8,6 graden (10 februari) en 18,7 graden (24 februari). Zeer opmerkelijk hierbij is de korte tijd tussen deze twee uitersten die elk in de top vijf van februari eindigden voor hun respectievelijke parameter. De hoogste temperatuur werd op 24 februari gemeten in Koersel (Beringen), waar het 20,6 graden werd. De laagste op 11 en 12 februari in Mont-Rigi (Weismes) en Crupet (Assesse): -14.

December en februari waren iets droger dan gemiddeld, terwijl er in januari veel meer neerslag viel dan normaal. In totaal viel er in Ukkel afgelopen winter meer neerslag dan normaal: 264,1 millimeter tegenover een normale waarde van 228,5 millimeter. De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen overal boven de normale waarden.

Sneeuw

In Ukkel sneeuwde het de afgelopen winter enkel in de maanden januari en februari. In totaal bestond de neerslag hier 13 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw (normaal: 12,6 dagen). Alleen in februari bleef de sneeuw hier liggen en de grootste dikte van de laag werd op 9, 11 en 12 februari gemeten (4 centimeter). In de rest van ons land bestond de neerslag afgelopen winter gedurende 51 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw. De grootste sneeuwdikte in ons land werd gemeten in Mont-Rigi (Weismes): 45 centimeter op 8 januari.

December en vooral januari waren sombere maanden. De zon scheen in de korte maand februari meer dan in de twee andere wintermaanden samen. Uiteindelijk was de afgelopen winter net iets zonniger dan normaal: 182 uur en 22 minuten tegenover een normale waarde van 180 uur en 17 minuten.