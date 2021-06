Activering van nummer 1722 vanwege risico op storm of wateroverlast

De komende dagen is weer met grote onstabiliteit op komst naar de Benelux. Weermodellen voorzien geregeld felle onweersbuien, meldt Noodweerbenelux. Deze kunnen lokaal veel regen op korte tijd veroorzaken, en gepaard gaan met een hoge bliksemfrequentie en zelfs hagel. Weerman David Dehenauw acht de kans klein dat we woensdagavond al te maken krijgen met warmteonweders. “De kans is klein, maar ik sluit het niet volledig uit. Als er toch lokale onweders zijn, kunnen die wel fors zijn”, klinkt het. Tussen donderdagavond en vrijdagavond acht de weerman de kans op onweer het grootst.

De noodcentrales 112 en de brandweer geven altijd voorrang aan wie mogelijk in levensgevaar is. Zij bekijken de situatie per geval en bepalen wie het eerst verder geholpen moet worden. Tijdens een storm of bij wateroverlast moeten ze veel aanvragen tegelijkertijd behandelen. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is geen noodnummer.

Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Bij een storm of bij wateroverlast bel je 112 enkel indien er mogelijk sprake is van levensgevaar.