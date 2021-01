Aardbeving in Indonesië eist tientallen levens

Natuurfeno­meen boven Noordpool kan voor strenge winterkou­de zorgen

12 januari Er is iets aan de hand in de atmosfeer boven de Noordpool weliswaar. Een spectaculaire weersverandering voltrekt zich op grote hoogte, in de stratosfeer. Daar kan die ook blijven en dan merken wij er hier niets van. Maar in twee van de drie gevallen doet die verandering zich voelen op leefniveau. En dan zullen wij er wél iets van voelen: stevig winterweer.