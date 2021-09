Aantal rampen door extreem weer vervijfvoudigd op 50 jaar tijd

Waarschuwingsnetwerken

Het goede nieuws is dat de betere waarschuwingssystemen wel hebben geleid tot een duidelijke vermindering van het aantal sterfgevallen, van meer dan 50.000 per jaar in de jaren zeventig, tot minder dan 20.000 per jaar in het voorbije decennium. Toch zijn ook hier nog inspanningen nodig, want slechts de helft van de 193 WMO-leden beschikt over waarschuwingssystemen voor verschillende soorten risico's. De VN-organisatie roept op tot betere meteorologische en hydrologische waarschuwingsnetwerken voor Afrika, delen van Latijns-Amerika en voor de eilandstaten in de Stille Oceaan en het Caraïbisch gebied.