Aangenaam warm én zonnig slot van weekeinde

Het blijft zondag droog met veel zon in het westen en het centrum van het land. In het oosten van het land is het vaak bewolkt met in de Ardennen eerst soms dichte mist. Na de middag komt de zon er wat meer door. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 22 of 23 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit noordelijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Zondagavond blijft het zonnig over het westen en is het licht- tot halfbewolkt over het oosten. ‘s Nachts wordt het in vele streken helder tot lichtbewolkt met over het oosten en het zuidoosten soms wel meer wolkenvelden. Er is geleidelijk kans op nevel of een paar mistbanken. De minima liggen tussen 7 en 12 graden.

Maandag wordt het, na het eventuele lokale ochtendgrijs, in vele streken opnieuw zonnig. In de loop van de dag verschijnen er wat stapelwolkjes, maar de kans op een bui blijft klein. Aan zee is het de hele dag zonnig. We halen maxima van 18 à 19 graden aan de kust en in de Hoge Ardennen tot 23 graden in het centrum. De wind waait zwak of overdag soms eens matig uit het noordoosten.

Ook dinsdag verwacht het KMI brede opklaringen met in de loop van de dag vorming van stapelwolken. Een buitje is eventueel mogelijk over het uiterste zuidoosten. De maxima schommelen van 18 à 19 graden aan zee en in de Hoge Ardennen tot 23 of 24 graden in de meeste streken. De wind is zwak uit noordwestelijke of veranderlijke richtingen.

Ook de rest van de week blijft het vaak droog. Er is zon bij maxima rond 24 graden in het centrum.