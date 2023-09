98 procent van wereldbevolking heeft deze zomer gevolgen van klimaatverandering ervaren

Apocalypti­sche beelden tonen hoe agent door vuurzee rijdt om inwoners te waarschu­wen: “Ik wil hier niet sterven!”

Bovenstaande bodycambeelden tonen hoe een agent met zijn wagen door de vuurzee van een bosbrand scheurt, om buurtbewoners te evacueren. De zware brand in Washington vernielt er maar liefst 120 huizen. Eens de agent door de vuurzee is geraakt, valt hij een persoon in de armen die hem gevolgd is: “Ik ben blij dat je nog leeft.”