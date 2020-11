830 ton strooizout gebruikt bij eerste winterprik: iedereen kan gevaarlijke situaties doorgeven via app

Minimumtem­pe­ra­tu­ren zakken tot het vriespunt, in de Ardennen kans op winterse buien

6:46 Het is vandaag koud met vooral in het centrum en het oosten vriestemperaturen en lokaal (aanvriezende) mist of rijmplekken. Het blijft wel overwegend droog en pas in de late namiddag verwachten we in het westen en het noordwesten regen. De maxima schommelen in het uiterste zuidoosten rond het vriespunt, rond 4 graden in het centrum en bedragen 9 graden aan de kust. De zwakke zuidwestenwind neemt in kracht toe en wordt matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. Dat zegt het KMI.