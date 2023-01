2023 start meteen met records: warmste nieuwjaarsnacht ooit in ons land, ook dagrecord al gebroken

De fijne temperaturen worden in de loop van de dag echter gedwarsboomd met regen vanaf de Franse grens. De maxima worden tijdens de ochtenduren bereikt en liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 of 15 graden elders. In de loop van de namiddag wordt het iets minder zacht. De matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind krimpt naar het zuiden en neemt verder af, meldt het KMI.

Flink wat regen

Maandag zwabbert er een regenzone over onze regio, waarbij er plaatselijk veel regen kan vallen. Er is nog onzekerheid over de precieze locatie, maar wellicht valt de meeste neerslag over het centrum van het land. De maxima worden tijdens de ochtend bereikt, rond 10 graden in het westen tot 14 graden in het oosten. In de loop van de namiddag gaat het kwik naar beneden.