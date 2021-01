2020 was warmste jaar ooit, ook minder sneeuw dan normaal

Weernieuws Zwaarbe­wolk­te dag met regen en windstoten

21 december Maandagnamiddag blijft het overal zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen. De temperaturen blijven de ganse dag lichtjes stijgen. Deze namiddag bereikt het kwik 5 graden in de Hoge Venen, 9 graden in het centrum en 12 graden in het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig, aan zee lokaal krachtig, uit zuidelijke richtingen. Er zijn windstoten mogelijk tot tot 60 of 65 km per uur, of lokaal iets meer, voorspelt het KMI.