2020 was warmste jaar in Europa sinds begin van metingen

In Europa was het in 2020 gemiddeld 1,6 graden Celsius warmer dan tijdens de 30-jarige referentieperiode van 1981 tot 2010, en 0,4 graden warmer dan tijdens het vorige Europese recordjaar 2019. Ook in ons land was vorig jaar het warmste ooit. De gemiddelde temperatuur in België was 12,2°C, normaal ligt dat cijfer op 10,6°C.



Wereldwijd was 2020 vergelijkbaar met het hitterecordjaar 2016. De temperaturen lagen 0,6 graden Celsius hoger dan in de referentieperiode 1981-2010 en wanneer men 2020 vergelijkt met het pre-industriële tijdperk, dan kwam het kwik zelfs 1,25 graden hoger uit. Ook de CO2-concentratie in de atmosfeer is volgens de beschikbare gegevens gestegen.