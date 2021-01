2020 was samen met 2016 het warmste jaar ooit gemeten

2020 was warmste jaar ooit, ook minder sneeuw dan normaal

1 januari Met het inluiden van het nieuwe jaar, is het traditioneel ook tijd om terug te blikken op de gebeurtenissen van het voorbije jaar. Daaruit blijkt dat in 2020 een triest record werd verbroken: het afgelopen jaar was het warmste ooit sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel in 1833. Dat blijkt uit cijfers van het KMI.