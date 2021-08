10 jaar na Pukkelpop-drama: Wat is er veranderd bij het KMI?

Weernieuws Droge en warme zomerdag: tempera­tuur stijgt naar 28 graden

12 augustus Zon, enkele hoge wolkensluiers en later ook stapelwolken wisselen elkaar donderdag af. Het blijft droog, op een lokaal buitje na in de late namiddag of avond. Het wordt warm met maxima tussen 22 graden aan zee en 28 graden in de grote steden. Dat voorspelt het KMI.