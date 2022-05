Zwartrijder terecht voor vuistslag aan treinbegeleider aan Kortrijkse station: “Zelfs na betaling achtervolgde hij ons.”

Op 30 april 2018 zat Eduard M.N. met zijn zwangere vriendin met luide muziek in de trein tussen Waregem en Kortrijk in eerste klasse. Treinbegeleider Jeremy Soudant (33) uit Oudenaarde was die dag controleur op de trein en vroeg het koppel de muziek stiller te zetten. Bovendien bleken ze niet over een geldig vervoersbewijs te beschikken. Ze hadden wel een Railpas maar die was niet ingevuld, een klassieke truc om bij niet-controle gratis te kunnen rijden. Eduard M.N. was daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Hij kon al 49 keer op zwartrijden betrapt worden. De treinbegeleider stelde voor twee basistickets voor zo’n 6 euro te betalen. Dat gebeurde ook. Daarmee leek de kous af.

Eduard M.N. vond dat hij zich enkel verdedigde na een eerste duw van de treinbegeleider of dat zijn slag werd uitgelokt. “Hij had nog de Bancontactkaart en de Railpas terwijl we al betaald hadden”, klonk het bij de verdediging. “Hij gaf die uiteindelijk terug maar gaf me een duw. Waarom moest de treinbegeleider mij trouwens nog achtervolgen?” “Omdat je hem had bespuwd”, friste de advocaat van Jeremy Soudant zijn geheugen nog eens op. “Ik begrijp niet waarom die man zo agressief reageerde”, aldus Jeremy. “Mijn voorstel om 6 euro te betalen was een pak goedkoper dan 2 lijntje op de Railpas in te vullen.” Vonnis op 8 juni.