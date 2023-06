Zoon van huisarts riskeert drie jaar cel omdat hij 967.000 euro zou gestolen hebben van zijn ouders: “De dokter is 75 jaar en werkt nog elke dag om zijn oude dag te kunnen betalen”

Waregemnaar Geert T. (48) riskeert drie jaar cel omdat hij bijna één miljoen euro van zijn vader, die een gerespecteerde huisarts is, zou gestolen hebben. Ook leefde hij het beroepsverbod dat hem na faillissementen was opgelegd niet na. De feiten kwamen aan het licht nadat plots een dagvaarding in de bus viel. “Voor de dokter was dat een donderslag bij heldere hemel, want hij was in de waan dat alles prima verliep.”

Zowel de advocaten van de ouders als het Openbaar Ministerie schuwden de zware woorden niet. “Dit is een eng, zielig en triest verhaal”, stelde één van de advocaten. “De citroen moest volledig worden uitgeperst”, stelt de procureur dan weer. “Ik heb er nul medelijden mee. je zou denken dat hij onder de grond kruipt van schaamte, maar van enig schuldbesef merk ik niets.” Geert T. is de zoon van een gerespecteerde huisarts in Anzegem en een voormalige politica die jarenlang schepen en gedeputeerde was. Hij geniet in Waregem enige bekendheid als voorzitter van de supportersclub van SV Zulte-Waregem.

Hij ging de e-mailac­counts beheren en bezat de codes van de bankreke­nin­gen. Hij kon aan het geld en ging er onder andere zijn eigen financiële putten en deed met het geld wat hij wou Advocaat van de ouders

“Maar hij is een man van 12 stielen en 13 ongelukken”, zegt de advocaat van de ouders. De moeder is vorig jaar overleden. “Maar ze bleven hun zoon altijd steunen.” Op een bepaald moment ging Geert aan de slag als administratief medewerker van de huisartsenpraktijk van zijn vader. “Hij ging de e-mailaccounts beheren en bezat de codes van de bankrekeningen. Hij kon aan het geld en ging er onder andere zijn eigen financiële putten en deed met het geld wat hij wou. Facturen van leveranciers werden niet betaald. Hij was altijd in hun woning en de aanmaningen verdoezelde hij.”

Faillissement

De feiten kwamen aan het licht nadat plots een dagvaarding het faillissement van de vennootschap van vader in de bus viel. “Voor de man was dat een donderslag bij heldere hemel, want zij waren in de waan dat alles prima verliep.” Het faillissement kon uiteindelijk afgewend worden. Volgens de advocaten ging Geert T. op die manier met 967.000 euro aan de haal. “De dokter is 75 jaar en kan hierdoor niet met pensioen. Hij werkt nog elke dag, doet nachtdiensten en wachtdiensten om zijn oude dag te kunnen betalen.”

Ik heb fouten gemaakt en heb mijn beroepsver­bod inderdaad niet gerespec­teerd. Sorry daarvoor. Maar ik heb geen geld gepikt van mijn ouders, en ik zal het bewijzen ook Zoon

Volgens het Openbaar Ministerie misbruikte hij ook zijn moeder door haar aan te stellen als bestuurder van zijn vennootschap om zijn beroepsverbod dat hij had opgelopen bij eerdere faillissementen te omzeilen. “Ze leed aan jongdementie en was helemaal niet in staat om een bedrijf te leiden”, klinkt het. Drie notarissen bij wie de vrouw langs ging moesten eerder komen getuigen of ze gemerkt hadden dat de vrouw niet wist wat ze ondertekende, geen van hen verklaarde iets vreemd te hebben opgemerkt. “Mijn ouders hebben me in verschillende vennootschappen bijgestaan, dat was de gewoonte”, zegt Geert T. “Ik heb fouten gemaakt en heb mijn beroepsverbod inderdaad niet gerespecteerd. Sorry daarvoor. Maar ik heb geen geld gepikt van mijn ouders, dat heb ik niet gedaan en ik zal het bewijzen ook.”

Maar tot op vandaag zijn de bewijzen die Geert T. naar voor brengt erg mager. “Ik werkte met tal van tussenrekeningen, dat had ik zo van mijn moeder geleerd. Nadien is gebleken dat dit niet de beste manier was, waardoor het verzamelen van rekeninguittreksels een hels karwei is. Ik had een hele goede band met mijn moeder voor wie ik erg lang heb gezorgd. Ook met mijn vader is de band goed, komende zondag ga ik bijvoorbeeld op de koffie.”

Boekhouder

In de zaak staat ook de boekhouder terecht die onder andere de moeder een document liet tekenen dat zij de bestuurder van de vennootschap was. Zijn advocaten vragen de vrijspraak voor de boekhouder. Al gaf hij tijdens de zitting wel toe dat hij wist dat zij niet de beslissingen zou nemen. Ook de datum van het document bleek niet te kloppen. “Dat was inderdaad zo opgeschreven om tegemoet te komen aan de datum vanaf wanneer het beroepsverbod van Geert begon”, gaf hij schoorvoetend toe. “Maar eerlijk? Dat gebeurt wel vaker. Dat zijn moeder werd aangeduid als bestuurder was een noodoplossing, op vraag van zijn vader.” De boekhouder riskeert 5 maanden celstraf met uitstel. De rechter velt een vonnis op 2 augustus.

