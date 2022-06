Zolder woning die te koop staat uitgebrand

waregem Walter Baele neemt afscheid van de typetjes uit zijn soloshows: “De start van mijn carrière heb ik te danken aan een leugentje om bestwil”

Walter Baele brengt morgenavond zijn allerlaatste soloshow, in bakermat Waregem. “Maar een keihard afscheid is dit niet”, zegt Baele, die vooral bekend is van rollen als Marcel in ‘ De familie Backeljau’, Van Leemhuyzen in ‘Samson en Gert’ en Willy Naessens in ‘Tegen de sterren op’. “De tijd voelde gewoon rijp om een aantal van mijn typetjes even in de diepvries te stoppen.” Hij blikt samen met ons terug naar hoe het 35 jaar geleden begon, met een ad hoc in elkaar getimmerde theatershow in zaal De Hoop in Waregem, en hoe een leugentje om bestwil uiteindelijk de start betekende van een succesvolle carrière.

