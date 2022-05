Zo goed als alle panden vernieuwde winkelcentrum Het Pand verhuurd, ook Twice as Nice en Sportline openen er winkel

waregemHet winkelcentrum Het Pand is op drie panden na, helemaal volzet. Twee van de drie panden zijn dan nog eens in optie, dus op dit moment kunnen kandidaat-huurders niet meer kiezen. De groep Sportline, die onder meer in Roeselare en Brugge gevestigd is, pakt in een pand van 700m² uit met een nieuw stadsconcept ‘by Sportline’.