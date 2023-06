Zeventiger staat voor vierde keer terecht voor vluchtmisdrijf: “Door het lawaai van zijn lekgestoken band heeft hij de aanrijding niet opgemerkt”

M.D. was vorig jaar op 5 maart op weg naar huis toen zijn auto een hels lawaai maakte. In de plaats van te stoppen, reed de man echter door naar huis. Daar stelde hij vast dat één van zijn banden lek was. Maar intussen had hij in de Sint-Jansstraat in Beveren-Leie een spiegel kapotgereden van een geparkeerde auto. Een getuige belde de politie en gaf de nummerplaat door van de dader, die doorgereden was. “Maar kort nadien belde de echtgenote van M.D. zelf naar de politie”, vertelt zijn advocaat,.“Ze wou melden dat vandalen het gemunt hadden op de auto van haar man. Eén van de banden van het voertuig bleek namelijk lekgestoken.”