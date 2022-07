Zeven maanden voorwaardelijk voor man (57) die al tien jaar onder de rokken filmt van vrouwen

De man maakte al jarenlang stiekem filmpjes van vrouwen. Hij filmde onder de rokken tijdens het winkelen, bespiedde hen wanneer ze in een pashokje stonden en zo meer. OP 16 december 2019 werd hij door de uitbater van de Carrefour betrapt. Hij gaf meteen de feiten toe. “Ook tijdens de huiszoeking heeft hij meteen zijn laptop, camera en geheugenkaartjes afgegeven”, pleitte zijn advocaat. “Hij heeft meteen veel meer toegegeven dan dat ze wellicht zouden gevonden hebben. Daags nadien is hij ook gaan aankloppen bij een psycholoog.” Het is niet de eerste keer dat de man met het gerecht in aanraking komt voor feiten van voyeurisme. Dat gebeurde ook al in 2007, maar toen werd een bemiddeling in strafzaken positief afgehandeld. De man is nu veroordeeld tot zeven maanden cel met uitstel. Maar hij moet zich wel enkele jaren aan strikte voorwaarden houden. Eén daarvan is zich laten begeleiden voor zijn problematiek. Iets wat de man op vandaag ook al doet. De rechter heeft hem ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten.