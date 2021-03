Zes maanden rijverbod voor Omar Govea (SV Zulte Waregem) na ongeval met 2,55 promille na bekerfinale

Waregem/WakkenDe Mexicaanse voetballer Omer Govea (24) van SV ZulteWaregem heeft van de Kortrijkse politierechter een rijverbod van 6 maanden en een boete van 5.200 euro opgelopen. Hij had 2,55 promille alcohol in het bloed toen hij op 2 augustus 2020 in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) met zijn Mercedes op een stilstaand voertuig reed. Een automobiliste uit Wakken (Dentergem) raakte toen gewond. Aan het slachtoffer moet hij een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro betalen.

Iets over middernacht reden Omar Govea en zijn ploegmaat Luka Zarandia met de wagen van Govea naar het centrum van Waregem terug. In café Ter Leie hadden ze de bekerfinale tussen Club Brugge en Govea’s ex-club Antwerp gevolgd. Na de ietwat verrassende overwinning van Antwerp werd die iets te stevig gevierd en liep het uit de hand. Volgens getuigen nuttigde Govea enkele shotjes, stapte hij alsnog in zijn wagen en vertrok al zwalpend. Amper vertrokken, week hij in de Schoendalestraat in Sint-Eloois-Vijve van zijn rijvak af en knalde op de stilstaande wagen van een 36-jarige vrouw uit Wakken (Dentergem). Zij stond stil om een andere straat in te draaien. De klap was hard, de vrouw raakte zwaargewond. “Een litteken op haar voorhoofd is nog altijd zichtbaar”, aldus haar advocaat Wim Arslijder.

Mexicaans rijbewijs

Omar Govea zat achter het stuur van zijn Mercedes met zijn Mexicaans rijbewijs, maar dat is in België niet geldig. Dat wist hij, want amper 6 maanden voordien was hij al eens veroordeeld omdat hij met dat rijbewijs rondreed. Bovendien bleek uit een alcoholcontrole dat hij maar liefst 2,55 promille alcohol in het bloed had en duidelijk dronken was.

Gps?

“Ik wil me echt verontschuldigen, niet in het minst bij het slachtoffer”, vertelde Govea, bijgestaan door een Spaanse tolk. “Het was de eerste keer, en er komt zeker geen tweede keer meer.” “Het ongeval was niet zo zeer het gevolg van de alcohol maar omdat hij met zijn gps bezig was”, vulde advocaat Bart Debels aan. “Sindsdien verkocht hij zijn auto en bereidt hij zich voor om te slagen voor zijn theoretisch rij-examen. Niet zo evident, als Spaanstalige. Hij voelde het ongeval al in zijn portefeuille want SV ZulteWaregem legde hem een boete van 25.000 euro op voor de geleden imagoschade.

Als hij ooit in België nog achter het stuur van een auto zal willen kruipen, zal hij eerst moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven.