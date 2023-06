“Ze vroegen wat zijn probleem was en begonnen direct te meppen”: Ralph (17) gaat einde van examens vieren, maar wordt bewusteloos geslagen

Vrouw (27) die ‘liefdes­part­ners’ 24.000 euro ontfutsel­de, kent vandaag haar straf: “Ze beseft dat ze hun vertrouwen heeft beschaamd”

Ze had zware ziektes, werd ontvoerd en verkracht en had daardoor diepe schulden opgestapeld. Met die valse voorwendsels kon de 27-jarige K.N. zo’n 23.000 euro ontfutselen van een man die ze had leren kennen op een datingsite. Een liefdesrelatie die er uiteindelijk geen was, kwam ten einde nadat de getroffen man met een zwaar gemoed naar de politie stapte. “Op haar Facebookpagina zag ik plots dat ze al een relatie had.” De vrouw had zich namelijk niet tot één slachtoffer beperkt.