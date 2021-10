“Ze leek wel bezeten.” Zus (60) veroordeeld voor jarenlange opsluiting broer (58) in eigen slaapkamer in Waregem

Waregem“De tranen sprongen me in de ogen toen ik hoorde dat ik geloofd ben en mijn zus is veroordeeld.” Tranen van blijdschap dus bij Kurt Ducatteeuw (58) uit Waregem toen hij woensdag hoorde dat zijn zus (60) door de rechter in Kortrijk was veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden omdat ze hem drie jaar lang in zijn eigen slaapkamertje van 2,5 op 3 meter had opgesloten. De vrouw mag van de rechter geen contact meer hebben met haar broer en moet een schadevergoeding van ruim 6.000 euro betalen. Het hallucinante verhaal achter de opsluiting en hoe het zover kon komen...