Winterevent dancefestival Hype’O Dream zal indoor plaatsvinden: “De datum sparen we voor op het festival volgende week”

Dat de organisatie met het idee speelt om ook een winterevent uit de grond te stampen, is al langer bekend. Door corona is daar de voorbije twee jaar nog niets van in huis gekomen. Maar eind dit jaar zou het dan toch eindelijk zover zijn. De organisatie wil echter nog niets prijsgeven, niet over de datum, en niet over het muziekgenre dat gedraaid zal worden. “De datum kennen we zelf wel al, die geven we prijs op Hype’O Dream, waar we onze bezoekers al wat zullen teasen”, klinkt het.