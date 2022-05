Winkelen in Waregem zet moeders in de bloemetjes tijdens mamaVIPdag

Waregem Woning onbewoon­baar na slaapkamer­brand

In de Olmstraat in Waregem is woensdagnamiddag omstreeks 15.30 uur brand uitgebroken in de slaapkamer van een rijwoning. De bewoner probeerde zijn brandende matras nog naar buiten te brengen, maar het vuur verspreidde zich razendsnel. De woning is onbewoonbaar.

4 mei