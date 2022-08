Willy Naessens en Marie-Jeanne betrokken in zwaar opgeval op weg naar huis na vakantie: “Net op tijd terug thuis voor Waregem Koerse straks”

Willy en Marie-Jeanne werden zondagavond aangereden in een dorpje in Picardië. “Wij waren aan het rijden op een gewestweg, toen een andere bestuurder ons blijkbaar niet of te laat had gezien, en van links voor ons de weg wilde op rijden. Ik heb met alle macht nog geremd, waardoor onze snelheid al een pak lager lag tijdens de botsing. De jongeman, die op weg was naar de nachtshift op zijn werk, heeft ons vooraan geraakt, en is twee, drie keer overkop gegaan voor zijn wagen tot stilstand kwam.”

Ook Willy en Marie-Jeanne bleven gelukkig gespaard van veel erg. “Onze auto, een Range Rover, is wellicht perte totale. We zijn blij dat we met een zware wagen op de baan waren, wellicht is dat voor een groot deel onze redding geweest. Sinds gisterenavond zijn we thuis, iemand is ons komen ophalen. We zijn omniumverzekerd, dus ook de rest zal wel geregeld geraken. We zijn uiteraard geschrokken, maar voor de rest valt het mee. Ik heb wat pijn nog aan mijn hoofd, maar die valt wel goed te negeren. We vertrekken straks naar Waregem Koerse, daar wilden we absoluut niet op ontbreken.”