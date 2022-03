Werkstraf voor jongeman om opnieuw met drugs rond te rijden in Waregem

Waregem/IngelmunsterAmper een jaar nadat hij er zonder straf vanaf kwam omdat hij op de parking van het D-Hotel in Marke (Kortrijk) met drugs werd betrapt, kon een 22-jarige jongeman uit Ingelmunster in Waregem opnieuw met 460 gram cannabis in zijn auto betrapt worden. Op de passagiersstoel zat een Nederlandse dealer die hij via een weedforum had leren kennen. De rechter veroordeelde hem dit keer tot een werkstraf van 150 uren en een boete.