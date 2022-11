Werkstraf en celstraf voor vrienden na beschieten ramen buren

Voetbal Jupiler pro league Zulte Waregem kan geen afstand nemen van Eupen na sensatio­neel 5-5-gelijkspel: “We hadden absoluut drie punten verdiend’

Op een zucht van een absolute mirakelzege: bij Zulte Waregem wisten ze zaterdagavond niet of ze nu in zak en as moesten zitten na de gelijkmaker van Eupen in minuut 94 of dat ze al bij al nog tevreden moesten zijn met het punt dat ze haalden na een wedstrijd waarin ze vanaf minuut 9 tot 84 op achterstand hadden gestaan. Hinken op twee gedachten, want met drie punten achterstand op de veilige vijftiende plaats gaat Essevee de WK-break in. Terwijl twintig seconden koelbloedigheid hadden kunnen volstaan om naast Eupen te komen in de klassering.

13 november