Werken aan ‘de vlecht’ ten vroegste klaar op 13 oktober

Na 38 jaar valt het doek over bakkerij Biebuyck. Patrick en Inge Biebuyck waren amper 16 en 22 jaar toen ze destijds hun zaak van nul opstartten. “We hebben altijd gezegd dat we op een hoogtepunt wilden stoppen, en dat moment is voor ons aangebroken.” Met bakkerij Biebuyck verdwijnt de laatste warme bakkerij in Desselgem. “Dus neen, klanten zien ons niet zo graag vertrekken.”

19 september