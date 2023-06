Welzijnshuis organiseert minibeurs kwetsbare jongeren te helpen richting studentenjob

Mama die gewond raakte bij bevrijden kindjes uit brandende auto in UZ Gent

De mama die zondag zwaar verbrand raakte bij de autobrand in de Veldstraat in Deerlijk, is overgebracht naar het brandwondencentrum van het UZ Gent. De vrouw slaagde er samen met haar man in om hun kindjes van 1 en 3 jaar op tijd uit de brandende auto te halen.