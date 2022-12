Wekelijkse markt verhuist voor het eerst naar Zuiderpromenade: “Bedoeling om dit de vaste uitwijkstek te maken”

Volledig scherm De markt verhuist naar de Zuiderpromenade. Foto Henk Deleu © Henk Deleu

“De wekelijkse zaterdagmarkt moet tijdens de eindejaarsperiode jaarlijks enkele weken wijken. Normaal om plaats te maken voor de ijspiste, dit jaar voor de rolschaatspiste”, zegt schepen Kristof Chanterie. Parking Olm vormde de voorbije jaren het alternatief voor de Markt, maar dit jaar kiest de stad voor het eerst voor de Zuiderpromenade. Je kan er voor het eerst je inkopen doen, van 3 december tot en met 7 januari.”

Verbonden met het commerciële centrum

Het stadsbestuur is enthousiast over de nieuwe locatie. “De Zuiderpromenade is via het vernieuwde Pand rechtstreeks verbonden met het commerciële centrum. De nieuwe locatie ligt ook dichter bij de ondergrondse parking Zuiderpromenade, waar je het eerste uur gratis parkeert, en de gratis randparkings. Een logisch en aantrekkelijk decor dus voor de verplaatste markt. Bovendien palmde de wekelijkse markt parkeerplaatsen in op Parking Olm, hier is dat niet het geval, op onze verkeersvrije Zuiderpromenade.”

Volledig scherm Een archiefbeeldje van de wekelijkse markt in Waregem. © Pieterjan Neirynck

Marktkramers reageren enthousiast op de beslissing van de stad. “Een markt in het centrum geniet nog altijd hun voorkeur”, zegt Chanterie. “Eerder verhuizen kon echter niet: zolang de werken aan Het Pand niet afgerond waren, was de doorgang eronder ook niet open, en die is wel noodzakelijk voor een goeie bereikbaarheid van de markt.”

Marktkramers Mathias Verbeke en Sofie Bisschop van bloemenkraam Verbeke bevestigen dat ze uitkijken naar hun verhuis naar de Zuiderpromenade. “Het is een hele mooie omgeving, waar er heel veel plaats ter beschikking is. De parking vlakbij is een grote troef, maar vooral het feit dat we echt pal in het centrum zitten, is een grote plus. De kerktoren is nog altijd het best, maar als dat door een event niet mogelijk is, is die Zuiderpromenade toch wel het beste alternatief.”

Marktkramers trakteren

Van 3 december tot en met 7 januari worden de bezoekers elke zaterdag extra in de watten gelegd met een marktactie. “De vaste marktkramers zullen hun klanten hartelijk ontvangen en hen op een kop verwarmende soep trakteren. Een ideaal moment om even te genieten en bij te babbelen. Bovendien komt de sint op zaterdag 3 december ook langs.”

Om de markt op de Zuiderpromenade te kunnen organiseren, voorziet de stad enkele tijdelijke stroomgroepen met de intentie om er op termijn foorkasten te installeren. “Het is wel degelijk onze bedoeling om van de Zuiderpromenade in de toekomst de vaste ‘uitwijkstek’ te maken telkens de wekelijkse markt niet op de Markt terecht kan omwille van andere evenementen of activiteiten.” Dat is onder meer het geval tijdens Pandjes en Batjes het derde weekend van juni, het laatste weekend van augustus voor de Waregem Koersefeesten en de laatste weken van het jaar, dus als de ijs- of in dit geval rolschaatspiste wordt opgetrokken.

