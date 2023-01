WEERBERICHT. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Waregem

wielsbeke Unilin investeert 2,5 miljoen euro in opleidings­cen­trum: “Enkel zo kunnen we de arbeids­krap­te het hoofd bieden”

Unilin Group heeft vandaag een gloednieuw opleidingscentrum geopend in Wielsbeke. Nieuwe werkkrachten worden er opgeleid, bestaande medewerkers bijgeschoold en ook leerlingen en studenten kunnen er praktijkervaring opdoen. “Onderwijs en vorming zijn niet langer enkel de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen”, zegt Nick Leenaert, Talent Director. The Dive is een investering van 2,5 miljoen euro in ‘levenslang leren’.

