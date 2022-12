WEERBERICHT. Vanochtend helder weer in Waregem

Olsene Werken nieuwbouw Raveschoot lopen vertraging op: “Voorlopig geen geschikte aannemer gevonden”

De bouw van de nieuwe jeugd- en sportaccommodatie op domein Raveschoot in Olsene loopt vertraging op. Tijdens de aanbestedingsprocedure werd geen geschikte aannemer gevonden en dus wordt het dossier in twee delen opgesplitst. “Dit kost ons een klein half jaar, maar we hopen nog steeds in 2023 met de werken te starten”, zegt schepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte).

