WEERBERICHT. Lichte regen en bewolking in Waregem vanochtend

Kortrijk RESTOTIP: een vleugje Italië op je bord in restaurant Riverso

De Grote Markt in Kortrijk heeft er sinds afgelopen zomer een nieuw restaurant bij: de Sicilianen Ovidiu Ionut Ion en Emilia Anton openden restaurant Riverso in het pand van het voormalige Viva Sara Kaffée. Wij gingen eens proeven of je er aan je Italiaanse trekken komt. Spoiler: we keerden er tussen dit bezoek en het artikel al een keer terug.

16 december