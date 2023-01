WEERBERICHT. Kans op neerslag en bewolking in Waregem vanochtend

waregem Een terrasje doen in een Franse bistro, midden in een toonzaal met nieuwe wagens? Het kan bij autodealer Ghistelin­ck: “Een leuk alterna­tief voor het Autosalon”

Een horecazaak tussen de auto’s? Je vindt er één in Waregem, in een toonzaal. Om te compenseren dat hun automerk Mercedes-Benz niet deelneemt aan het autosalon, heeft concessiehouder Ghistelinck zowaar een typische Franse Bistrot voorzien in haar Waregemse vestiging. Iedereen is welkom. “Alles is gratis. Of we geen schrik hebben van profiteurs? Die gaan hier ook buiten als klanten”, zeggen Gunter Rekoms en Vincent Yserbyt.

