WEERBERICHT: In Waregem zwaarbewolkte ochtend

wielsbeke/avelgem Unilin investeert 20 miljoen euro in nieuwe productie­lijn voor vinylvloe­ren, 91 medewer­kers oude lijn krijgen nieuwe taak elders in bedrijf

Unilin Group investeert 20 miljoen in de productie van vinylvloeren. Er komen onder andere een nieuwe productielijn in de vestiging in Wielsbeke. De oude lijn, die 91 mensen tewerkstelde, wordt geschrapt. Maar iedereen blijft aan de slag. “Al komt bij een overschakeling meer kijken dan je zou denken”, zegt Luc Geerardyn van ABVV. “De komende weken zitten we zes keer samen met de directie.”

20 januari