WEERBERICHT. In Waregem helder weer vanochtend

waregem Bowling Stones opent donderdag, boven de nieuwe AD Delhaize: “20 banen en vier pri­vé-karaoke­boxen”

Donderdag opent Bowling Stones in Waregem, een nieuwe zaak boven de Delhaize in Sint-Eloois-Vijve, haar deuren. Je kan er bowlen op één van de 20 banen, en naar hartenlust karaoke zingen in één van de vier privé-karaokeboxen. “Daarnaast kan je ook dartsen, biljarten, of gewoon iets komen eten of drinken. We willen vooral een ontmoetingsplaats zijn”, zegt Hélène Van Den Donk.

10 januari