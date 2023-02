WEERBERICHT. In Waregem bewolking vanochtend

waregem Nieuwe fietsinfra­struc­tuur op komst langs de Franklin Roosevelt­laan in Waregem

De West-Vlaamse provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze goedgekeurd voor de herinrichting van de Franklin Rooseveltlaan in Waregem. Dat laat N-VA provincieraadslid Johan De Poorter weten in een persbericht, samen met zijn partijgenoot en Waregems gemeenteraadslid Michiel Vandewalle. De provincie, stad Waregem en Riopact investeren samen 3,2 miljoen euro in het fietsproject. “Deze nieuwe fietspaden zullen zorgen voor meer veiligheid en rijcomfort. De werken starten midden 2023.”

30 januari