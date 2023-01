WEERBERICHT. Heldere ochtend in Waregem

Waregem 15 maanden cel voor amateuris­ti­sche overvaller van nachtwin­kel met mes

Een 45-jarige man uit Waregem die op 8 november een nachtwinkel in de Stationsstraat in Waregem heeft overvallen is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf. Hij bedreigde de uitbater met een mes en vroeg om de kassa leeg te halen maar de uitbater slaagde erin om de overvaller te overmeesteren. In 2021 pleegde hij ook al een mislukte overval op ‘t Bakkerietje in Waregem.

16 januari