WEERBERICHT. Helder weer in Waregem vanochtend

Markegem 4 op 10 te snel in bebouwde kom in Markegem

In de Dentergemstraat in Markegem (Dentergem) reed bij de eerste snelheidscontroles van het jaar 40 procent van de gecontroleerde auto’s te snel. In totaal hield 1 op 10 zich niet aan de toegelaten snelheid in de politiezone Midow (Meulebeke-Ingelmunster-Dentergem-Oostrozebeke-Wielsbeke).

5 januari