WEERBERICHT. Helder weer in Waregem vanochtend

Organisa­tor Waregemse Metal Days overtuigd dat eerste editie dit jaar kan doorgaan: “Nog geen exacte datum maar het zal in het eerste deel van december zijn”

De Waregemse Metal Days, het metalfestival dat in 2020 voor het eerst zou doorgaan in de Expo in Waregem, zal dit jaar normaal wel plaatsvinden. Twee keer werd het festival geannuleerd door covid en vorig jaar ging hun Engelse ticket provider failliet. “Het festival moet en zal doorgaan, 2023 wordt ons jaar”, maakt organisator Erik De Ridder zich sterk.