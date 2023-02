WEERBERICHT. Bewolking in Waregem vanochtend

tennis Twee thuisover­win­nin­gen op het dubbeltoer­nooi van Happy Waregem Tennis & Padel

De dubbeltoernooien in de winterperiode blijven goed scoren en vorige zondag was men in Happy Waregem Tennis & Padel aan de finaledag toe. Twaalf reeksen vonden er plaats, want enkel dubbel gemengd 9 punten werd afgevoerd wegens een te matige belangstelling.

31 januari