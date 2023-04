WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Waregem

Bestuurder laat auto achter op E17 in Harelbeke en veroor­zaakt zo dodelijk ongeval: drie jaar cel gevraagd

Een 27-jarige Fransman uit Roubaix riskeert een celstraf van drie jaar. Hij liet op 10 juli 2021 langs de pikdonkere E17 in Harelbeke zijn auto in het midden van de snelweg achter en liep met zijn passagier weg. Een vrachtwagen knalde op de wagen en kantelde. Twee Letse truckers overleefden de crash niet. “Het gedrag van beklaagden is menselijk onwaardig”, stelt het Openbaar Ministerie. Dat vraagt om de Fransman te vervolgen voor vluchtmisdrijf, maar daar is zijn advocaat het niet geheel mee eens.