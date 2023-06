WEER. Bewolkte ochtend in Waregem

Ruwbouwbe­drijf krijgt 100.000 euro boete na dood van 61-jarige arbeider

Een ruwbouwbedrijf is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot 100.000 euro boete, de helft met uitstel, na een arbeidsongeval in Harelbeke. Een 61-jarige Fransman kwam daarbij om het leven tijdens onderhoudswerken in een palletiseermachine.