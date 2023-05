Weer 5 maanden rijverbod voor man die betrapt wordt op rijden onder invloed

Van een fietstocht in Aalter tot de Horecas­traat in Maldegem: 7 activitei­ten op Hemel­vaarts­dag in het Meetjes­land en Deinze

Op 18 mei is het Hemelvaartsdag en genieten de meesten onder ons van een vrije dag, of misschien wel een verlengd weekend. Nog geen plannen voor deze feestdag? Wij zochten en vonden zeven activiteiten in het Meetjesland en Deinze. Van een fietstocht 80 kilometer vanuit Aalter tot de eerste editie van de Horecastraat in Maldegem: met deze tips hoef je je geen seconde te vervelen.