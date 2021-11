“We waren klaar om iedereen te testen, maar het mág niet. Dat bezorgt ons een put van 70.000 euro”: fuif in Waregem voor 1.800 mensen in extremis geannuleerd

WaregemDe zaal is ingekleed, de belichting en klankinstallatie staat klaar en het eten voor de 400 vips is besteld. De organisatoren waren er helemaal klaar voor, om alle 1.800 bezoekers te testen morgen voor de Supernovafuif in Waregem Expo. “Maar vandaag, één dag voor het grote feest, horen we dat die regel enkel geldt voor danscafés en discotheken en niet voor evenementen”, zegt een zwaar teleurgestelde organisator Jonathan De Waele. “Al onze reserve is weg door deze annulatie.”

De zaal is ingekleed, de belichting en klankinstallatie staat klaar, en het eten voor de 400 vips is al besteld en klaar gemaakt. Toch beslist de organisatie van de Supernovafuif in Waregem Expo om de fuif in extremis te annuleren. “Na het overlegcomité van woensdag hoorden we dat een covid safe ticket niet meer zou volstaan”, zegt Chris Baert van Waregem Expo. “Om te kunnen dansen zonder mondmasker zouden we alle 1800 aanwezigen ook nog eens moeten onderwerpen aan een sneltest.”

Volledig scherm De zaal is ingekleed, de belichting en klankinstallatie staat klaar, en het eten voor de 400 vips is al besteld en klaar gemaakt. Toch beslist de organisatie van de Supernovafuif in Waregem Expo om de fuif in extremis te annuleren. © Henk Deleu

Dus begon de organisatie dat in allerijl te plannen. “De tent van het vorige event mogen we nog wat langer laten staan op de parking”, zegt Baert. “We hadden 1.600 sneltests aangekocht en voldoende manschappen voorzien om een hele dag mensen te testen. Wie overdag kwam om zich te laten testen, zou een bandje krijgen om ’s avonds vlot binnen te raken.”

Quote We hadden een veilig alterna­tief en nu mag het niet omdat een bende pummels in Brussel beslist dat dit niet kan op evenemen­ten Chris Baert

Een huzarenstukje om dat op zo’n korte tijd nog te regelen, maar het was gelukt. “We waren er klaar voor. En dan komt vandaag het Koninklijk Besluit binnen met meer details over de beslissingen van het Overlegcomité. Blijkbaar geldt de regel dat je mag testen om het mondmasker weg te laten alleen voor danscafés en discotheken en niet voor evenementen.”

Volledig scherm De zaal is ingekleed, de belichting en klankinstallatie staat klaar, en het eten voor de 400 vips is al besteld en klaar gemaakt. Toch beslist de organisatie van de Supernovafuif in Waregem Expo om de fuif in extremis te annuleren. © Henk Deleu

Dus is nu toch beslist het event toch te annuleren. “Met een mondmasker dansen, neemt niet alleen veel van de sfeer weg. Maar het is vooral onmogelijk om dat te controleren, zeker niet als er dan nog alcohol mee gemoeid is.” Baert is woedend. “We hadden een veilig alternatief en nu mag het niet omdat een bende pummels in Brussel beslist dat dit niet kan op evenementen.”

Financiële klap

“Dat de letter van de wet zulke gevolgen kan hebben, kan ik bijna niet geloven”, zucht organisator Jonathan De Waele. “De financiële put is enorm. Alles is besteld en betaald. Ik schat dat we met 50.000 tot 70.000 euro kosten zitten die we niet meer gaan terugkrijgen. Alleen al de inkleding van de zaal kost 20.000 euro. We hadden een beetje reserve opgebouwd de voorbije acht edities, maar dit is een immense klap.”

“In al die jaren dat ik Waeregem Expo heb uitgebaat, heb ik nog nooit zoiets meegemaakt”, gaat Baert verder. “De mensen van de organisatie stonden in tranen vandaag. Dit is trouwens ook een ramp voor Waregem Expo: we zijn zeven weken geleden eindelijk opnieuw kunnen opstarten en het regent opnieuw annulaties. Dit is verschrikkelijk.”

LEES OOK:

Volledig scherm De zaal is ingekleed, de belichting en klankinstallatie staat klaar, en het eten voor de 400 vips is al besteld en klaar gemaakt. Toch beslist de organisatie van de Supernovafuif in Waregem Expo om de fuif in extremis te annuleren. © Henk Deleu

Volledig scherm De zaal is ingekleed, de belichting en klankinstallatie staat klaar, en het eten voor de 400 vips is al besteld en klaar gemaakt. Toch beslist de organisatie van de Supernovafuif in Waregem Expo om de fuif in extremis te annuleren. © Henk Deleu