Waterfront-torens bijna klaar: in mei nemen de eerste bewoners hun intrek

LEVENSVER­HAAL. Politica Frieda Van Themsche (67) overleden na val: “Om allemans­vriend te zijn, was haar mening te uitgespro­ken. Maar iedereen kreeg respect”

Frieda Van Themsche, voormalig volksvertegenwoordiger, provincieraadslid en gemeenteraadslid voor Vlaams Blok en later Vlaams Belang, is op 67-jarige leeftijd overleden nadat ze slecht ten val kwam. “Frieda was een echte flamingante. Ze weigerde eens de eed af te leggen, omdat daarin een verwijzing naar België zat”, zegt burgemeester Alain Top (Vooruit). “En toch mocht andermans mening er ook zijn.” Het verhaal van een vrouw die twee wel érg zwarte dagen heeft gekend.