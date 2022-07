Wát een feest! Hype‘O Dream-bezoekers hadden duidelijk wat in te halen: “De kinderen naar de oma gebracht, en dan zalig dansen zoals vroeger”

waregemOp precieze cijfers is het nog even wachten, maar het ziet ernaar uit dat dancefestival Hype’O Dream het streefdoel van 25.000 bezoekers meer dan behaald heeft. En wát een feestje was het: na een onderbreking van drie jaar door corona stond de festivalweide twee dagen lang in vuur en vlam. “Dat cashless betalen, dat is toch de max!” De overlast in de buurt viel volgens burgemeester Kurt Vanryckeghem goed mee.

Dancefestival Hype’O Dream was voor het eerst een tweedaagse, en dus werd er op vrijdag al gevierd. Kleppers als 2Fabiola, Da Rick, Gers Pardoel en Metejoor mochten de eerste 6.000 bezoekers al opwarmen. Zaterdag kwamen onder meer Regi, De Jeugd van Tegenwoordig, Camille en Yves Deruyter het mooie weer maken aan de Weymeerschen. De organisatie had voor in totaal zes podia gezorgd. Aan keuze geen gebrek dus.

Hype’O Dream was volledig ‘cashless’. “We vermijden daarmee alle plastic jetons”, zeggen medeorganisatoren Samuel Vanryckeghem en Frederik Balcaen. “Elke bezoeker krijgt een polsbandje met een QR-code waarop hij geld kan zetten via Payconiq. Géén ellenlange rijen aan de kassa’s dus om jetons te kopen.”

“Wát een goed idee was dit”, zegt bezoekster Jakobien Delbaere uit Roeselare. “Zó handig. Voor mij is dit de eerste keer hier. Maar een paar van ons groepje zijn vroeger al eens komen feesten, en zij hebben ons heel enthousiast meegetrokken. Terecht ook, dit is een topfeestje. We komen zeker nog terug!”

Twee dagen festival, dat vroeg ook voor een camping, net op de grens met Zulte even verderop. Die festivalcamping was uitgerust met een bar, foodtruck, barbecuezone, toiletten, douches, sportfaciliteiten, enz. Zo’n 1000 kampeerders maakten er met plezier gebruik van, van die camping.

Sarah Boelanders uit Kortrijk en Annelien Glorieus uit Harelbeke hielden het bij één dag Hype’O Dream. “De kinderen naar de oma gebracht, en hier nog eens komen feesten zoals vroeger. Zalig toch?”, zegt Sarah. “Voor ons is dit puur genieten. De topartiest voor ons is Yves Deruyter, omdat dat voor ons nostalgie is. ‘Waar is de tijd gebleven?’, vragen we ons af. Dat cashless betalen, is echt superhandig: geen lange rij enkel om jetons te kopen. Dat is de toekomst hé.”

“Wij kijken vooral uit naar Regi”, zegt Jade Vandeburie uit Waregem. “Hype’O Dream is voor ons een vaste afspraak, het is al de derde keer dat we komen. De sfeer is hier super.”

De overlast in de buurt viel volgens burgemeester Kurt Vanryckeghem goed mee. “Er kwam een aantal meldingen binnen, maar echt niet veel. We kunnen het ook op dat vlak echt een mooie editie van Hype’O Dream noemen.”

