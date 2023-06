Waregemse Metal Days gaan door in het eerste weekend van december

Imog investeert 15 miljoen euro in sorteerin­stal­la­tie voor grof huisvuil :“Vooral goed nieuws voor onderne­mers”

Intercommunale Imog investeert 15 miljoen euro in de realisatie van een gloednieuwe sorteerinstallatie. De installatie moet 40 tot 60 procent kunnen recupereren uit grof vuil en bedrijfsafval, terwijl die stromen nu voor een groot deel in het restafval belanden. “Vooral op vlak van bedrijfsafval is er nog een grote marge nu”, zegt communicatieverantwoordelijke Koen Delie.