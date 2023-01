Waregemse Marnixring reikt 24ste Georges Leroyprijs uit

wielsbeke Na mes in rug door 12 partijgeno­ten, gaat burgemees­ter Jan Stevens voor nieuwe ambtster­mijn: “Vanaf nu werk ik enkel met eerlijke partners”

Het is beslist. Burgemeester Jan Stevens gaat voor een nieuwe ambtstermijn na de verkiezingen in 2024. Ook schepen Rachida Abid gaat door, en dat zal onder de noemer ‘CD&V Wielsbeke’ zijn. Een kleine twee weken geleden scheurden 12 van hun partijgenoten zich af om als ‘TEAM8710’ verder te gaan. “Op een bijzonder laffe en meedogenloze wijze werd ons beiden een mes in de rug gestoken. We werden gedumpt en bij het huisvuil geplaatst”, zeggen Stevens en Abid.

26 januari